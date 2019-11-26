Son Dakika Haberleri: "20 yaşındaki genç kız inşaatta tecavüze uğrayıp, gasp edildi" iddiası
Son Dakika 3. Sayfa '20 yaşındaki genç kız inşaatta tecavüze uğrayıp, gasp edildi' iddiası - Son Dakika

"20 yaşındaki genç kız inşaatta tecavüze uğrayıp, gasp edildi" iddiası

6 saat önce

"20 yaşındaki genç kız inşaatta tecavüze uğrayıp, gasp edildi" iddiası İnşaat halindeki apartmana tuvalet ihtiyacını karşılamak için giren genç kız, önce tecavüz ardından gasp edildiğini iddiasıyla polise şikayetçi olduANTALYA - Antalya'da 20 yaşındaki genç kız, kimliği belirsiz şüpheli...

"20 yaşındaki genç kız inşaatta tecavüze uğrayıp, gasp edildi" iddiası

İnşaat halindeki apartmana tuvalet ihtiyacını karşılamak için giren genç kız, önce tecavüz ardından gasp edildiğini iddiasıyla polise şikayetçi oldu

ANTALYA - Antalya'da 20 yaşındaki genç kız, kimliği belirsiz şüpheli tarafından inşaatlık alanda önce tecavüze uğradığını, ardından da cep telefonunun gasp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 6854. sokakta saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kumluca ilçesinden Antalya'ya gelen Z. Y. (20), yaya olarak geldiği sokakta inşaat halindeki bir apartmana girerek tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Yine iddiaya göre inşaata giren kimliği belirsiz bir şahıs Z. Y.'ye tecavüz etti. Ardından Z. Y. polisi arayarak ihbarda bulundu. Bu sırada olay yerinden ayrılan şüpheli şahıs, tekrar geri dönüp Z. Y.'nin cep telefonunu gasp ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şikayetçi olan genç kız, olay yerindeki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Z. Y.'nin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

20 yaşındaki genç kız inşaatta tecavüze uğrayıp, gasp edildi iddiası

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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