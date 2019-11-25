20 yaşındaki genç kızın tecavüz ve gasp edildiği iddiası

Antalya'da 20 yaşındaki genç kız, inşaat halindeki binada önce tecavüze uğradığı, ardından da cep telefonunun gasp edildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.



Edinilen bilgilere göre olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6854. Sokak'ta saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kumluca ilçesinden Antalya'ya gelen Z.Y. (20), inşaat halindeki bir apartmana girerek tuvaletini yapmak istedi. Yine iddiaya göre inşaata giren kimliği belirsiz bir şahıs Z.Y.'ye tecavüz etti. Z.Y. polisi arayarak yardım istedi. Olay yerinden ayrılan şahıs, tekrar geri dönüp Z.Y.'nin cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Genç kız, olay yerindeki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.



Z.Y.'nin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA