20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde 9003. Sokak'ta saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ürgüden (20) idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Tanju D. yönetimindeki kamyonete yandan çarptı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Mahmut Ürgüden'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Tanju D. gözaltına alındı.

Mahmut Ürgüden'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yarın Gökdere köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA