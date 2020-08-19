20 yaşındaki genç organlarıyla 3 kişiye umut oldu - Son Dakika

20 yaşındaki genç organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Utku Boz'un organları, nakil bekleyen 3 hasta için yaşam umudu oldu.

20 yaşındaki genç organlarıyla 3 kişiye umut oldu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Utku Boz'un organları, nakil bekleyen 3 hasta için yaşam umudu oldu.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde Sahil mevkiinde kurulan gece pazarı girişinde kullandığı motosikletiyle otomobille çarpışması sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boz'un, Balıkesir'de yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "17/ 08/ 2020 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu Ayvalık Devlet Hastanesi acil servisinden Balıkesir Devlet Hastanesi'ne tedavisi yapılmak üzere sevk edilen 20 yaşındaki U.B. isimli hastamızın gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen beyin ölümü gerçekleşmiştir. Merhumun Ailesi tarafından bağışlanan organları sadece organ nakliyle iyileşebilecek durumda olan 3 hastaya Sağlık Bakanlığı organ nakil koordinatörlerimizin yoğun çabaları ile gerçekleştirilen organizasyonla iki böbrek ve karaciğer Bursa ilimizde organ bekleyen üç kişiye umut ışığı olmuştur. Vefatı ile diğer hastalara umut olan merhuma yüce Allahtan rahmet, Organ bağışına evet diyerek cana can katan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan organları bağışlanan 20 yaşındaki Utku Boz'un cenazesinin Balıkesir'den Ayvalık'ın Altınova mahallesine getirilerek perşembe günü, Orta Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Altınova Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

Balıkesir, Altınova, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 20 yaşındaki genç organlarıyla 3 kişiye umut oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Tüpraş "dövizden para kazanmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı         
16:47
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi         
16:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam         
15:41
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi         
15:07
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü         
11:46
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı         
10:07
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar         
09:53
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti         
03:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 22:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 yaşındaki genç organlarıyla 3 kişiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei