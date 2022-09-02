20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! - Son Dakika
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20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu!

02.09.2022 13:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay, ormanlık alanda başından vurulmuş olarak ölü bulunmuştu. Olay ile ilgili 5 kişi gözaltına alınırken Uzunay'ın 14 yıldır devam eden kan davası sebebiyle öldürüldüğü anlaşıldı.

29 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Bodrum- Güvercinlik arasındaki yol kenarında ormanlık alanda kimliği belirsiz bir ceset bulunmuştu. Gökçeler mevkiinde seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde buldu. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle arama yapıldı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerinde ceset üzerinde yapılan ilk incelemede başın arka kısmından sıkılan kurşunun alın bölgesinden çıktığı öğrenildi. Ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan Uzunay'ın üzerinden ilk başta kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kime ait olduğu ise ertesi gün belli oldu. Cesedin Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay'a ait olduğu ortaya çıktı. Uzunay'ın birkaç ay önce Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne geldiği ve inşaat işinde çalıştığı bildirildi. Uzunay'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Patnos'a götürüldü ve orada toprağa verildi.

20 yaşındaki genç kan davası kurbanı oldu

SORUŞTURMA KAN DAVASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIRILDI

Cinayete kurban giden gencin arkadaşları, olaydan bir gün önce akşam saatlerinde Kenan Uzunay'ın telefonla konuştuktan sonra ''tamam abi geliyorum'' deyip kaldığı yerden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Kenan Uzunay'ın şu anda cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde başka bir kişiyi başına keserle vurarak öldürdüğü belirtilirken soruşturma kan davası üzerine yoğunlaştırıldı.

20 yaşındaki genç kan davası kurbanı oldu

CİNAYETİN NEDENİ KAN DAVASI ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde İzmir, Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlükleri ile jandarma tarafından eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda M.D. ve F.K. İzmir'de, N.C. Isparta'da, Y.E. ve S.C. Burdur'da gözaltına alındı. Soruşturmada cinayetin, 2008 yılında Ağrı Patnos'ta öldürülen adamın yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği belirlendi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

20 yaşındaki genç kan davası kurbanı oldu

KAN DAVASI SORUSUNA "HABERİM YOK" CEVABINI VERDİ

5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının sorduğu "Kenan'ın neden öldürdünüz, kan davası mı vardı" sorusuna "Haberim yok" şeklinde cevap verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI ORMANDAKİ CİNAYET 'KAN DAVASI' ÇIKTI; 5 GÖZALTI Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 yaşındaki genç 14 yıllık kan davasının kurbanı oldu! - Son Dakika
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