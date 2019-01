20 Yaşındaki Genci Öldüren Travestiye Müebbet Hapis Cezası İstendi

- 20 yaşındaki genci öldüren travestiye müebbet hapis cezası istendi Avukatı "suç meşru müdafaa kapsamındadır" dediBURSA - Bursa'da trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren travesti için müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

BURSA - Bursa'da trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren travesti için müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık avukatı suçun meşru müdafaa olduğunu savunarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl 23 Nisan'da meydana geldi. Travesti Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Yıldırım, Bayraktar'ı sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.

Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Derya Yıldırım'ın karar aşamasına gelen davasında Cumhuriyet Savcısı mütaala verdi. Duruşmaya sanık avukatı ve öldürülen Can Görkem'in babası Tuncay Bayraktar ile avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı, toplanan deliller sonucunda sanığın TCK 81/1 maddesi gereğince müebbet hapis cezasına talep etti. Sanık avukatı Nalan Bener ise, müvekilinin suçunu meşru müdafaa içinde işlediğini söyleyerek, tahliyesini ve savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, Derya Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmayı karar verilmek üzere Şubat ayına erteledi.

