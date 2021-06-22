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20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanıklara 45 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanıklara 45 yıla kadar hapis istemi

22.06.2021 14:26
20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanıklara 45 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Enes Peker'in (20) başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanıklı davada savcı mütalaasını verdi.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Enes Peker'in (20) başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanıklı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu bulunan 3 sanık için "Öldürme, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıldan 45 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. Mütalaada 5 sanığın beraatı ve bir sanığın da dosyasının ayrılması talep edildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Berat Kadıoğlu ve Olgun Sivri getirilirken, diğer tutuklu sanık Güven Başören Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.  Duruşmada tutuksuz sanık Berkay Bal ve avukatlar da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Emrah Ayverdi'nin firari olduğu gerekçesiyle dosyasının ayrılmasını istedi. Mütalaada maktül Enes Peker'in sanık Güven Başören'in ateş etmesi sonucunda başından vurularak öldüğü belirtildi. Mütalaada tutuksuz sanıklar Oğuzhan Sarıduman, Murat Talha Özdemir, Furkan Birdal, Berkay Bal ve Şakir Büyüktaş'ın beraatleri talep edildi. Sanık Güven Başören için "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12  yıldan 18  yıla kadar hapis cezası  "Öldürmeye teşebbüs" suçundan ise  9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Olgun Sivri hakkında 3 mağdura karşı " Adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" suçuyla 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması sanık Berat Kadıoğlu için ise 3 mağdura karşı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için  süre veren mahkeme heyeti 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Olay, 17 Haziran 2020 tarihinde Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre motosiklete binen 2 kişi, aralarında husumet olan diğer grup üyelerine tuzak kurarak bulundukları binaya ateş açmıştı. Karşı tarafın motosikletli 2 kişiye ateş ederek karşılık vermesi üzerine motosikleti kullanan Enes Peker(20) kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.


- İstanbul

Kadıoğlu, İstanbul, Beyoğlu, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavga; sanıklara 45 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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