20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Mert Oktay (20), hastanede hayatını kaybetti.

20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Mert Oktay (20), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Mert Oktay, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Oktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oktay'ın uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Oktay'ın ölümünün ardından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu maddeyi temin ettiği değerlendirilen Ö.T. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

20 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:47 Kaynak: DHA
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