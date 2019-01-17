Son Dakika Haberleri: 20 Yaşındaki Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

20 Yaşındaki Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

1 saat önce

Akciğerinde çürümesi tespit edilen 20 yaşındaki Fatma Başboğa Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

20 Yaşındaki Hasta Ameliyatla Sağlığına Kavuştu, System.String[]
Akciğerinde çürümesi tespit edilen 20 yaşındaki Fatma Başboğa Siirt Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şirvan ilçesinin Elmadalı köyünde yaşayan Başboğa'nın, çeşitli şikayetlerle başvurduğu Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde sol akciğerinde çürüme saptandı.

Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ali Birak tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla Başboğa sağlığına kavuştu.

Birak, ameliyatın Siirt Devlet Hastanesinde bir ilk olduğunu söyledi.


Hastanın daha önce çeşitli hastanelerde medikal tedavi gördüğünü belirten Birak, "Bize başvuran Fatma kızımızda akciğerde kalıcı çürüme teşhisi konuldu. Başarılı bir operasyon ile hastanın sol akciğerinin yarısı alındı. Böylece hastamız çocukluğundan beri mevcut olan şikayetinden kurtuldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Güncel
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