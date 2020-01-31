20 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 41 suçtan kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 41 suçtan kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

20 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 41 suçtan kaydı ortaya çıktı

6 saat önce

Tuzla'da kaynak ürünleri satan bir iş yerinden 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsız yakalandı.

20 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 41 suçtan kaydı ortaya çıktı, System.String[]

Tuzla'da kaynak ürünleri satan bir iş yerinden 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan 20 yaşındaki şüphelinin 41 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.


Olay, 16 Kasım Cumartesi günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı Harmandalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak ürünleri satan bir iş yerine giren iki kişi, içeride bulunan ve piyasa değeri 15 bin TL olan 5 adet kaynak makinesi, 16 adet spiral ve taşlama makinesini çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi S.K. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsız yakalandı, yaşının iki katı suç kaydı çıktı


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli şahıslardan Güneş D. (20), 19 Ocak Pazar günü ikametinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 20 yaşındaki Güneş D.'nin 41 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin iş yerine girdikten sonra çok sayıda ürünü kısa süre içerisinde çaldıkları görüldü. Polisin, görüntülerde görülen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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