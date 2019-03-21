20 Yaşındaki Kahraman Türk Üç Kişiyi Yangından Kurtardı
1 saat önce
BERLİN'de çoğunlukla yabancıların yaşadığı Neukölln semtinin Wildenbruchplatz Meydanındaki bir binada yangın çıktı.
BERLİN'de çoğunlukla yabancıların yaşadığı Neukölln semtinin Wildenbruchplatz Meydanındaki bir binada yangın çıktı. Binanın üst çıkan yangın kısa sürede karşı binaya da sıçradı. Aynı saatlerde olay yerinden geçen ve evine gitmek üzere olan 20 yaşındaki Burak adlı bir Türk genci ise insanları kurtarmak için binaya girdi. Üç kişiyi yangından kurtaran Burak, bir kadını daha kurtarmak istedi ancak alevler kadını kurtarmasına izin vermedi. Duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan Burak, kadını kurtaramadığı için ağladı. 100 itfaiye erinin görev aldığı olayda yangın hızla kontrol altına alındı ancak çalışmalar geç saatlere kadar sürdü.
Yangında 81 yaşındaki bir kiracı olay yerinde öldü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki bir kadın da hastanede yaşamını yitirdi. İtfaiye
ekipleri, yanan binadan 25 kişiyi kurtardı. Kurtarılan bina sakinlerinden 15 kişi duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, ölen ve yaralılar arasında Türk olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06
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