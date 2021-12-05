20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi - Son Dakika

20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi

İstanbul Büyükçekmece Gölü kenarında genç bir kıza ait cansız beden bulundu. Ekiplerin kimlik tespiti sonrası olay yerine gelen genç kızın babası teşhiste bulundu. Acı haberi alan adamın uzun süre gözyaşı dökmesi yürek burktu.

İstanbul Büyükçekmece'de önceki gün saat 17.00 sıralarında genç bir kıza ait cansız beden bulundu. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu belirledi. İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILACAK Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak. ACILI BABANIN HALİ YÜREK BURKTU Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.

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