Son Dakika Haberleri: 20 yaşındaki mehmet, otomobilinin yanında ölü bulundu
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20 yaşındaki mehmet, otomobilinin yanında ölü bulundu

1 saat önce

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, Mehmet Demirbaş (20), mesire alanında park halindeki otomobilinin yanında ölü bulundu.

20 yaşındaki mehmet, otomobilinin yanında ölü bulundu, System.String[]

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, Mehmet Demirbaş (20), mesire alanında park halindeki otomobilinin yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Deliktepe Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında park halindeki 27 B 6810 plakalı otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada cesedin Mehmet Demirbaş'a ait olduğu tespit edildi. Demirbaş'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Jandarma Demirbaş'ın ölüm nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
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