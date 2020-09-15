20 yaşındaki suç makinesi kadın hırsız yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da girdiği evlerden on binlerce TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık suçlarının yanı sıra pek çok farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 Ağustos'ta Beşiktaş'ta, 31 Ağustos'ta Bakırköy'de ve 5 Eylül'de de Başakşehir'de meydana gelen evlerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ON BİNLERCE TL'LİK HIRSIZLIK

Beşiktaş, Bakırköy ve Bahçelievler'de meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayında, altın kolye, altın saat, pırlanta tektaş yüzük, cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar çalındığı, vatandaşların on binlerce TL zarara uğradığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, 3 ilçede meydana gelen hırsızlık olayının sorumlularından olduğu belirlenen Göksu K. (20) isimli kadın 12 Eylül günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kadın hırsız suç makinesi çıktı

Emniyette ifadesi alınan 20 yaşındaki şüphelinin, 3 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Mala Zara Verme, 2 adet İş yerinden Hırsızlık, 8 adet açıktan hırsızlık, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet yankesicilik, 1 adet silah bulundurma ve 2 adet yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Evlere böyle girdiler

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, biri kadın 2 kişinin binalara girdikleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra binalardan ayrıldıkları görüldü.

(İHA)