20 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Muhtar Adayı Oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Berkhan Aydın
, Trabzon
'un Ortahisar
ilçesindeki Boztepe
mahalle muhtar adayı oldu. Türkiye
'nin en genç muhtar adaylarından biri olan Aydın, azalarını da kendi yaş grubundan seçti. Seçim çalışmalarını 'Geç olmadan, genç olsun' sloganıyla sürdüren genç muhtar adayı mahalle sakinleri tarafından destekleniyor.
Gençlerin tarihte birçok başarıya imza attığını belirten Berkhan Aydın, "Genç olarak bu yola baş koyduk. Geç olmadan genç olsun sloganıyla bu yola çıktık. Bazıları tepkisi illa ki olacaktır ama akıl yaşta değil baştadır düşüncesiyle geliyoruz. Gençlerin tarihte birçok örneği var. En yakın örneği Fatih Sultan Mehmet Han
21 yaşında İstanbul
'u fethetme gibi bir başarı göstermiştir. Büyüklerimizi örnek alarak, vatandaşların da desteğiyle bu yola çıktık" dedi.
KTÜ Grafik Tasarım Bölümü'nde öğrenim gördüğünü vurgulayan Aydın, "Azalarımda 2-3 kişiye genç olarak yer verdim diğerlerini daha tecrübeli ağabeylerimizden seçtik. Onlarda sağ olsun kabul ettiler. En büyük hizmetin Boztepe halkını mutlu etmek olacak. Eğer olurda göreve seçilirsek elimizden gelenin fazlasını yapacağımı düşünüyorum. Bir park projem var vatandaşların orada vakit geçirmelerini sağlayacağım. Ayrıca kadınların bir arada toplanacağı bir 'Kadınlar Kıraathanesi' projem var. Göreve gelirsem okulumun bitmesine 2-3 ay kalıyor. Okulu bitirdikten sonra açık öğretimde yerel yönetimler bölümünü okuyarak görevimde daha da ilerlemek istiyorum" şeklinde konuştu.
Baba gurur duyuyor, mahalleliler destekliyor
Berkhan Aydın'ın babası Ekrem Aydın ise, "Oğlumu sonuna kadar destekliyorum. Bu yaşta bu cesareti gösterdiği için oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah Boztepe'ye hizmet verecektir. Projeleri hayata geçirilirse çok güzel olur" derken, genç muhtar adayı Aydın'ın seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği dolmuş sürücüsü Selçuk
Aydoğdu ise "Azimli bir muhtar adayı saygı duymak lazım. Belki de daha başarılı olacak. Gençlere şans vermek gerekiyor" diye konuştu.
Zekeriya İlikli isimli vatandaş ise, "İnşallah başarılı olur. Gençlik bizim geleceğimiz. Onların bu yolda olmasına çok seviniyorum. Bu kardeşimi elimden geldiği kadar destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. - TRABZON