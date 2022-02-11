20 yaşındaki üniversite öğrencisinden böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz - Son Dakika

20 yaşındaki üniversite öğrencisinden böcekleri tarım alanından uzaklaştıran cihaz

Ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yayan cihaz böcekleri tarım alanı dışında tutuyor

Cihaz,kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popilasyona zarar vermiyor.

20 yaşında devlet teşviki ile şirketini kurdu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Selman Canlı, okuduğu üniversitede hocalarının yardımıyla kemursgen adını verdiği ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole dalgalar yardımıyla çalışan cihaz geliştirdi. Cihaz, üretmiş olduğu frekans sayesinde böcekleri tarım alanından uzaklaştırıyor. Bu sayede kimyasal ilaç kullanımını azaltıp, insan sağlığına ve biyolojik popilasyona zarar vermiyor. Konu ile ilgili konuşan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Selman Canlı, "Devletimizin sayesinde şirketimi kurdum. Genç girişimci olarak ürünümü ziraat fakültesi ile elektrik elektronik mühendisliği bölümünde ki hocalarıma danışarak ürünümü geliştirmeye başladım. Yoğun bir AR-GE çalışması sonrası ürünümüz ortaya çıkmaya başladı" dedi.

"Zarardan sonra cihazı geliştirmeye karar verdim"

2016 yılında kendi arazilerinde ekmiş olduğu seradaki domateslerin tuta adı verilen böceğin zarar vermesinden sonra böyle bir cihaz geliştirmeyi kafasına koyan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Selman Canlı, geliştirmiş olduğu cihaz ile birlikte katıldığı projeyle, yurt içinde düzenlenen yüzlerce proje arasından 1. oldu. Fatih Sultan Mehmethan'ı kendisine örnek aldığını belirten Canlı, " Her çiftçimiz gibi biz de 2016 yılında seramıza domates ekimi gerçekleştirmiştik. O zamanda 'Tuta' adını verdiğimiz domates güvesi adını verdiğimiz böcek seralarımızı işgal etti. Bu işgalin sonunda her çiftçimizin olduğu gibi bizlerde zarara uğradık. Ben de bu zarara uğramanın ardından bu böceğe karşı bir cihaz geliştirmeye karar verdim. Daha sonra yapmış olduğum çalışmalar neticesinde ortaya böyle bir ürün çıktı. Devletimizin sağladığı bazı teşvikler var. Devletimizin sayesinde şirketimi kurdum. Genç girişimci olarak ürünümü ziraat fakültesi ile elektrik elektronik mühendisliği bölümünde ki hocalarıma danışarak ürünümü geliştirmeye başladım. Yoğun bir AR-GE çalışması sonrası ürünümüz ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde pilot çalışmamızda ki aldığımız verilere dayanarak ürünün etkisini de göstermiş olduk" diye konuştu.

"Üretim tesisi kuracağız"

İlerleyen dönemde üretim tesisi kurmak istediklerini belirten Canlı, "Önümüzde ki süreçte şirketimizi daha da büyüterek üretim tesisi kuracağız. Cihazımızı seri üretime geçirip satışını gerçekleştireceğiz. Projemizi gerçekleştirirken başvurmuş olduğumuz Antalya sanayici iş adamları ve Antalya sanayi ve ticaret odasının ortaklaşa düzenlediği kemursgen adını verdiğimiz projeyle, yüzlerce proje arasından 1. olduk ve ödüle layık görüldü. Bu aldığımız ödülle birlikte aldığımız yatırımla birlikte cihazın gelişimini daha da hızlandırdık ve cihazımıza farklı özellikler kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen Türkiye'nin en büyük tarım fuarında cihazımız sergilenme ödülü kazandı" dedi.

"Fatih Sultan Mehmet'ten etkilendim"

Fatih Sultan Mehmet'i kendisine örnek alan Canlı, "Benim doğum günüm 3 Mayıs. 3 Mayıs Fatih Sultan Mehmethan'ın ölüm yıldönümüne denk gelmekte. Ben kendisinden bir hayli etkilenmiş birisiyim. O yüzden kendime hep şunu söylemişimdir. 21 yaşıma geldiğimde bir şeyleri başarmak istiyordum. Adımdan ülkemde söz ettirmek istiyordum. Memleketime faydalı ürünler geliştirmek istiyordum. Önümüzde ki 3 Mayıs 21 yaşıma gireceğim için bu ürünü geliştirdiğim için çok mutluyum. Gen yaşta hareket kabiliyetim sayesinde yurt içi ve yurt dışında farklı noktalara gidip yerinde bu zararlı canlıları araştırma fırsatı yakaladım. Almış olduğum veriler sayesinde ürünümü geliştirdim. Ülkemize ve milletimize faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bizler tuta ya da farklı böcekler ile insektisit dediğimiz kimyasal ilaçları kullanıyoruz. Ne yazık ki bu kimyasal ilaçlara bağlı olarak Dünya sağlık örgütünün verilerine göre 10 insandan 1'i kanser olmakta. Almış olduğumuz bilgilere göre 10 kamyondan 3'ü sınırda pestisit dediğimiz kullanımına bağlı olarak bekletilmektedir. Bizler bu cihazı geliştirirken ülkemize yapılan tarıma katma değer katmayı düşündük" şeklinde konuştu.

"Organik tarıma teşvik"

Cihazın organik tarımı teşvik ettiğini belirten Canlı, "Yani bizim cihazımız organik tarıma teşvik ediyor. Üretmiş olduğumuz domatesin katma değerini arttırıyor ve ihracatı kolay hale getiriyor. Çiftçilerimize vermek istediğim mesaj var buradan; Lütfen tarım yaparken asla tuta dan korkmayın. Bundan sonra inşallah benim ürünüm sizlerle olacak. Çiftçilerimle el ele vererek tuta başta olmak üzere Akdeniz meyvesinde ki beyaz sinek, trips ve kırmızı örümcek gibi birçok böcek türü üzerinde yapacak olduğumuz bu ar-ge çalışmaları sayesinde bu cihazı etkin hale getireceğiz. Üretmiş olduğumuz ürünlerde artık ithal kimyasal ürünleri kullanmak yerine yerli üretim olan kemursgen adını verdiğimiz kullanıyor olacaksınız. Bunlar hem cebinize hem çevrenize katkıda bulunacak. Bilindiği üzere birleşmiş milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri mevcut" şeklinde konuştu.

"Karasal yaşamı destekliyoruz"

Cihazın katkılarına değinen Canlı, "Bizim cihazımız doğrudan 4 tane maddeye katkıda bulunmakta. Bizler böcekleri öldürmek yerine tarım alanının dışına gönderdiğimiz için doğrudan karasal yaşamı desteklemiş oluyoruz. Kimyasal ilaç kullanımını azalttığımız için insan sağlığına ve biyolojik popülasyona müdahale etmiyoruz. Bu vesileyle sağlıklı ve sürdürebilir şehirler ve tarım modelleri üretiyoruz. Aynı zamanda kemursgen adını verdiğimiz cihaz, dijital tarımında öncüsü olma niteliğinde. Cihazın mobil uygulama sayesinde çiftçilerimiz evde oturduğu yerden seralarında ki birçok veriye ulaşabiliyor olacak" ifadelerini kullandı.