20 yaşındaydı...En acı tahliye - Son Dakika
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20 yaşındaydı...En acı tahliye

08.10.2022 09:58
20 yaşındaydı...En acı tahliye

Bursa'da geçtiğimiz ekim ayında karantinada olması gerekirken alkollü direksiyon başına geçen sürücü 180 kilometre hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki otomobile çarptı.

Bursa'da geçtiğimiz ekim ayında karantinada olması gerekirken alkollü direksiyon başına geçen sürücü 180 kilometre hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki otomobile çarptı. 20 yaşındaki kızın ölümüne sebebiyet veren kişi mahkemece 1 yıl sonra tahliye edildi.

Olay, 23 Ekimde 2021 tarihinde İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu, Doğanköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T: K (23) idaresindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan Burak B.'nin (21) idaresindeki 16 J 2173 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza neticesi Burak B.'nin yanında oturan 20 yaşındaki kuzeni Ceren Özkükner araçtan savrularak orta bariyere çarptı. Ceren Özkükner olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, R.T.K'nın 2.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında hakim karşısına çıkan, R.T.K, önceki ifadelerini tekrar ederek;" Sevgilimle tartıştım alkol aldım. Yakın zamanda annemi kaybettiğim için psikolojim bozuktu, yolda uyuya kaldım. Çok pişmanım, keşke ben rahmetli olsaydım, ailem tahliye olmamı bekliyor" dedi.

Mahkeme heyeti R.T.K'ye 12 yıl ceza verdi. İnfaz yasasına göre R.T.K 12 yılın 1 yılını cezaevinde geçirdiği için tahliye edildi.

20 yaşındaki kızını toprağa veren acılı anne Güzel Özkükner," Geçtiğimiz yıl 23 Ekimde, Covid-19 teşhisi konulan alkollü sürücü, karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçip yüksek hızla kızımın ve kuzenin bulunduğu otomobile çarpıp ölümüne sebep oldu" dedi.

"Ehliyetsiz olduğu için abisinin kimliğini vermiş"

Adaletin tecelli etmesini isteyen anne Özükükner," Kızıma bulunduğu otomobile çarpan alkollü sürücü olay yerinde polise ehliyeti olmadığı için abisinin kimliği vermiş. Kullandığı otomobilde kendisine ait değil. 4 duruşmaya da girdik. Alkollü sürücü, 4 duruşmada da; "sevgilisiyle tartıştığını alkol aldığını ve içeride çok kaldığını" beyan etti. Fakat ben mahkemede adaletin yerini bulmasını çok istedim. Ancak daha 1 yıl yatmadan tahliyesine karar verildi. Evladımın ölümüne sebep olan kişinin alacağı ceza bu kadar mı ? " diye konuştu - BURSA

YORUMLAR
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180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili... 180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili... Son dakika haber... İZMİR'DEN İSTANBUL'A GELDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN YOLCU ÖLDÜ Son dakika haber... İZMİR'DEN İSTANBUL'A GELDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN YOLCU ÖLDÜ
Kaynak: İHA

İstanbul, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaydı...En acı tahliye - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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