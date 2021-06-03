20 Yıl Aradan Sonra Yenilendiler - Son Dakika

20 YIL ARADAN SONRA YENİLENDİLER

Çocukların daha modern, güvenli, günümüz şartlarına uygun olarak kullanabilmeleri, eğlenebilmeleri için yenilenen parklar arasında Buhara ve Yeşil Sokak da bulunan parklarda vardı. Yaklaşık 20 yıldır atıl bir şekilde duran ve yenilenmeyen her iki park geçtiğimiz günler içinde tamamlanmıştı. Buhara ve Yeşil Sokak da yenilenen parkların zeminleri kauçuk ile döşenirken, oyun grupları günümüz şartlarına uygun olarak yenileriyle değiştirildi. Aynı zamanda parklara vatandaşların dinlenebilmeleri için banklar konuldu ve peyzajları yapıldı.