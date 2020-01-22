20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Çalışmada, 2013'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan hükümlü S.G'nin (41) merkeze bağlı Sarıyakup köyünde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi , kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

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