20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, 7 yıl sonra yakalandı.

Elazığ'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, 7 yıl sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışmada, 2013'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan hükümlü S.G'nin (41) merkeze bağlı Sarıyakup köyünde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, tek katlı ve özel düzenekli şifreli demir kapıya sahip evde bulunan S.G. yakalandı.

Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:27 Kaynak: AA
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