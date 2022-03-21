20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika
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20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

21.03.2022 18:36
20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, polis tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kentin farklı noktalarında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G., göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., cinsel taciz suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B., kasten öldürme suçundan aranan ve ifadesi akabinde mahkemece tutuklanan A.E., herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan H.A., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan B.A., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 4 adet yakalama emre bulunan H.Ç. ve konut dokunulmazlığını ihlal etme ve herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 2 ayrı yakalama emri bulunan N.B. ile birlikte toplam 12 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika


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