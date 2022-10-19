Sakarya gündem haberleri: Karasu'da asayiş - Son Dakika
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Sakarya gündem haberleri: Karasu'da asayiş

19.10.2022 18:57
Sakarya gündem haberleri: Karasu'da asayiş

Sakarya haberler... Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karanlıkdere Mahallesi'nde ikamet eden M.S'nin evine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 1 kilogram esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

20 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Karasu Denizköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde 8 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası bulunan U.B yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B, tutuklandı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Hisarcık, Karasu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya gündem haberleri: Karasu'da asayiş - Son Dakika

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