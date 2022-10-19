Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karanlıkdere Mahallesi'nde ikamet eden M.S'nin evine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 1 kilogram esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
20 yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı
Karasu Denizköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde 8 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası bulunan U.B yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B, tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya gündem haberleri: Karasu'da asayiş - Son Dakika