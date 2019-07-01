Son Dakika Haberleri: 20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
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20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

2 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Süleyman Ö.'nün yağma suçundan 20 yıl 10 ay keskinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Süleyman Ö.'nün yağma suçundan 20 yıl 10 ay keskinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Süleyman Ö.'yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, Süleyman Ö.'nün nitelikli yağma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Süleyman Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Jandarma, Andırın, Güncel
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