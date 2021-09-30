20 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Dicle Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Diyarbakır ve Sivas 'ta 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen R.B.'nin, Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde olduğu ihbarı alındı. Hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi

Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor