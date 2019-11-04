Son Dakika Haberleri: 20 yıl içinde Almanya nüfusunun 3'te biri göçmen veya göçmen kökenli olacak
Son Dakika Dünya 20 yıl içinde Almanya nüfusunun 3'te biri göçmen veya göçmen kökenli olacak

20 yıl içinde Almanya nüfusunun 3'te biri göçmen veya göçmen kökenli olacak

7 saat önce

Uzmanlara göre 2040 yılın itibariyle Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i göçmen veya göçmen kökenlilerden oluşacak. Frankfurt gibi büuük kentlerde bu oranın yüzde 70'e çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre, ülke ekonomisinin diri kalması için Alamanya’nın göçmen kabul etmeye devam etmesi gerekiyor

20 yıl içinde Almanya nüfusunun 3'te biri göçmen veya göçmen kökenli olacak, System.String[]

Uzmanlara göre 2040 yılına kadar Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i göçmen veya göçmen kökenlilerden oluşacak.


Aman Die Welt gazetesine konuşan İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) yöneticisi Herbert Brücker, 20 yıla kadar Almanya'nın büyük kentlerinde nüfusun yüzde 70'inin göçmen kökenli olacağını ifade etti. Brucker, "Şu anda, Alman halkının yaklaşık dörtte birinin göçmen geçmişi var. 20 yılda en bu oran yüzde yüzde 35 veya 40'tan fazla olabilir" diye konuştu.

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Die Welt, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:57 
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