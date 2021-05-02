Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 20 yıl 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından Alacamescit Mahallesi'nde durdurulan N.G'nin kimlik sorgulaması yapıldı.
N.G. hakkında gece vakti silahla yağma suçundan 20 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı.
Kaynak: AA
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