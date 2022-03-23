20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, jandarma operasyonu ile yakalandı - Son Dakika
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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, jandarma operasyonu ile yakalandı

23.03.2022 10:14
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, jandarma operasyonu ile yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 20 yıl hapis cezası olan zanlı, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 20 yıl hapis cezası olan zanlı, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan'da Boztahta Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet A. (33), yapılan operasyon sonucu yakalandı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ADANA

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, jandarma operasyonu ile yakalandı - Son Dakika


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