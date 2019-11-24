Son Dakika Haberleri: 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, yakalandı
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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, birçok suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.H. (32) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, birçok suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.H. (32) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde, 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Güveni kötüye kullanmak', 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan arandığı ve hakkında kesilmiş 20 yıl cezası olduğu öğrenilen O.H.'nin saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, O.H.'nin adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla, O.H., yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede O.H.'nin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Menemen, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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