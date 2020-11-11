20 yıl önce başladı, sayısını bilmediği kadar eseri koleksiyonuna kattı - Son Dakika

20 yıl önce başladı, sayısını bilmediği kadar eseri koleksiyonuna kattı

11.11.2020 10:09
20 yıl önce başladı, sayısını bilmediği kadar eseri koleksiyonuna kattı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da iş insanı İbrahim Alimoğlu (64), yıllar önce deniz eşyaları biriktirmekle başladığı koleksiyonunda şimdi sayısını hatırlamadığı kadar çok eserin sahibi oldu.

AFYONKARAHİSAR'da iş insanı İbrahim Alimoğlu (64), yıllar önce deniz eşyaları biriktirmekle başladığı koleksiyonunda şimdi sayısını hatırlamadığı kadar çok eserin sahibi oldu. Maden kazasında ölen Tezcan Gökçe'nin geçen günlerde yaşamını yitiren babası Recep Gökçe'nin yırtık lastik ayakkabılarının da aralarında bulunduğu koleksiyonunda çok önemli parçalar yer alan İbrahim Alimoğlu, İnşallah istiyoruz ki şehrin merkezinde güzel bir mekan bize tahsis edilsin, bu eşyalar orda da halkımızın görüşüne sunulsun dedi.Afyonkarahisar'da iş insanı İbrahim Alimoğlu, fabrikasında bulunan 3 katlı binanın 2 katını koleksiyonlarına ayırdı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren Tezcan Gökçe'nin geçen günlerde vefat eden babası Recep Gökçe'nin yırtık lastik ayakkabılarına da koleksiyonunda yer veren Alimoğlu, tarihi önemi ve kişisel önemi olan her şeyi koleksiyonunda topluyor. 20 yıl önce yurt dışı seyahatinde etkilenerek başladığı koleksiyonculuğa hala devam eden Alimoğlu'nun Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde, merkezde bulunan Çeşmeli Konak'ta ve fabrikasında birçok eser bulunuyor.'NE KADAR EŞYA VAR BİLMİYORUM'Eserlerini sergilemek için şehir merkezinde güzel bir mekan isteyen İbrahim Alimoğlu, 20 yıl önce yurt dışı seyahatinde çok etkilendim, o etkiyle deniz eşyaları biriktirirken iş etnografik eşyaları toplamaya, biriktirmeye geldi. Tabi yaşam alanım fabrika olunca her şeyi fabrikada topladım. İrfan Balkanlıoğlu valimiz geldiği zaman buradaki eşyaları herkesin görmesi için Çeşmeli Konak'a koydurdu. Ziyaretçilere açık ama oradaki yerler dolunca fabrikada toplamaya devam ettik. Halen ne kadar eşya var bilmiyorum. Hiçbir envanteri yok. Bunlar benim sadece aklımda, gönlümde yazılı olan şeyler. Elime ne geçerse, eskiden kullandığımız etnografik değeri olan, evlerimizde kullandığımız eşyalar. Hepsinin de tarihi değeri var ama sadece koleksiyon olarak bunları topladık, biriktirdik. İnşallah istiyoruz ki şehrin merkezinde güzel bir mekan bize tahsis edilsin, bu eşyalar orda da halkımızın görüşüne sunulsun dedi.'BİR HATIRA OLARAK RECEP AMCANIN AYAKKABILARINI SAKLIYORUZ'Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe'nin yırtık lastik ayakkabılarını da koleksiyonunda bulunduran iş insanı İbrahim Alimoğlu, Recep Gökçe'nin vefat haberini alınca çok üzüldüğünü söyledi. İbrahim Alimoğlu, Recep Amca bana göre bir şehit babası. Nur içinde yatsın. Ermenek'te maden kazasında ölmüş rahmetli kardeşlerimizin babalarından birisi. Bizim dostumuz, arkadaşımız Ata Gündüz Kurşun, o kazada basın olarak bulunduğu için Recep Amca ile tanışmış, bu ayakkabıları rica etmiş, koleksiyonumu bildiği için sağ olsun beni aradı. 'İbrahim ağabey bu ayakkabıları sana getireyim mi' dedi. Ben de 'getir kardeşim' dedim. O da getirdi. Biz onun hatıralarını, anılarını burada eş, dostla paylaşıyoruz. Nur içinde yatsın, iyi bir adammış. Ama kendisinden yaşamı boyunca hiçbir haber almadık. Sadece bir hatırası olarak Recep Amcanın ayakkabılarını saklıyorum diye konuştu.MAVİ BREZİLYA KELEBEĞİNDEN HARİTAElinde bulunan eserlerden örnekler veren İbrahim Alimoğlu, daha çok Brezilya'da yaşayan önü mavi, arkası kahverengi olan çift renkli kelebeği göstererek yapılan Brezilya haritasını anlattı. Alimoğlu, Mavi kelebek Brezilya'ya has bir kelebek olduğu için kendine simge yapmış. Kelebeğin ön kanatlarından Brezilya haritası yapılmış. Burada da mavi kelebek arkası kahverengi dedi.OSMANLICA NUTUK VE ATATÜRK'ÜN ORİJİNAL İMZASITarihi Kur'an-ı Kerim ve Atatürk'ün Nutuk'unun bir arada ve Atatürk'ün Osmanlıca imzası bulunan eserden de bahseden Alimoğlu, Afyonkarahisar'daki bir dostum Kur-an'ı Kerim ve Atatürk'ün Nutuk'u ile bize geldi. 1927 senesinde Cumhuriyet Halk Fırkası'na armağan edilmiş vatandaşlar faydalansın diye. Osmanlıca Nutuk. Osmanlıca Nutuk'un içine Atatürk'ümüzün resmini koymuşlar, kendi özel imzası Osmanlıca diye konuştu.

Kendi ailesinin soy kütüğünü de çıkaran iş insanı İbrahim Alimoğlu, 1530 yılına ait kayıtlarını bularak Alimoğlu Soy Şeceresini çıkardığını aktardı.


İbrahim Alimoğlu, Brezilya, Gökçe, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 yıl önce başladı, sayısını bilmediği kadar eseri koleksiyonuna kattı - Son Dakika


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