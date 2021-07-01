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20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı - Son Dakika

20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı

01.07.2021 12:33
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı, System.String[]

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş (48), 20 yıl önce doğumunda bulunduğu Gülsüm Cemre Bozkuş'un (20) kızı Eslem Hüma Bozkuş'un da doğumunu yaptırdı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş (48), 20 yıl önce doğumunda bulunduğu Gülsüm Cemre Bozkuş'un (20) kızı Eslem Hüma Bozkuş'un da doğumunu yaptırdı. Gülsüm Cemre Bozkuş, "Annem de tedavilerini hep aynı doktorda oluyordu. İyi doktor olduğu için benim de doğumumu Savaş Bey'in yaptırmasını istedim" dedi.

Kent merkezinde yaşayan Gülay Doğan, 18 Şubat 2001'de 6'ncı çocuğunun doğumu için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doğan'ın doğumunu hastanede görevli Doktor Savaş Karakuş yaptırdı. Gülay Doğan dünyaya gelen kızına Gülsüm Cemre ismini verdi. Büyüyüp uzman çavuş Mücahit Bozkuş ile evlenen ve ilk çocuğuna hamile olan Gülsüm Cemre Bozkuş, aradan geçen 20 yıldan sonra doğum için kendisi de Doç. Dr. Savaş Karakuş'u tercih etti. Diyarbakır'da yaşayan Bozkuş, Sivas'a gelerek Doç. Dr. Savaş Karakuş'un yaptırdığı doğumla sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bozkuş kızına 'Eslem Hüma' ismini verdi.

20 yıl önce dünyaya gelmesine yardım ettiği bebeğin, bebeğini de dünyaya getirten ve bu durumdan gurur duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Bundan 20 yıl önce Gülay hanıma doğum yaptırmıştım ve bebeğimizin ismi Cemre'ydi. 20 yıl sonra Cemre bana gebe olarak geldi ve onun da doğum yaptırdık. Gayet iyiler, gayet mutlular ve çok güzel bir bebeğimiz oldu. Onlar mutlu, dolayısıyla biz de mutluyuz. Gurur verici bir durum. Ömrümüz yeterse Cemre'nin bebeğinin de doğumunu da yaptırırız" dedi.  'İYİ BİR DOKTOR OLDUĞUNU BİLDİĞİM İÇİN GELDİM'İlk çocuğunu dünyaya getiren anne Gülsüm Cemre Bozkuş, "Bundan 20 sene önce Savaş Bey beni dünyaya getirtmiş. Bugün de kızımı dünyaya getirtmeme yardım etti. Normalde Diyarbakır'da yaşıyorum ama Savaş Bey'in iyi bir doktor olduğunu bildiğim için buraya geldim. Sezaryenle doğum yaptım ve çok iyi geçti. Çok güzel bir şey, mutluyum. Annem zaten tedavilerini doktorumuzda oluyordu. Ben de çocukluğumda geldiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Zaten iyi bir doktor ve çok ismini duyuyordum. Doğumumu da Savaş beyin yaptırmasını istedim" diye konuştu.'YILLARDIR TANIRIM, TORUNUMU DA BURAYA GETİRDİM'

5'inci torununu kucağına alan Gülay Doğan ise, "Ben çocuğumun doğumunda Savaş Bey'e gelmiştim. Doktorumuzdan memnundum ve torunumun doğumu için de kızımı buraya getirdim. Doğum çok iyi geçti ve çok mutluyum. Savaş Bey'i yıllardır tanırım ve muayenelerim için her zaman ona geldim. Etrafımdaki herkese de tavsiye ettiğim bir doktordur. Çok mutluyum" dedi.


- Sivas
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Savaş, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı - Son Dakika


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