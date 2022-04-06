20 YIL ÖNCE KAÇIRILAN MARKET İŞLETMECİSİ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU - Son Dakika

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yıl önce o dönem 30 yaşındayken, evinin önünden zorla otomobile bindirilip, kaçırılan market işletmecisi Osman Dikici'nin dosyası yeniden açıldı. Polis, kayıp Dikici'nin bulunması için özel ekip kurdu. Dikici'nin babası Kemal Dikici (69), "En azından öldürülmüşse de yeri söylensin. Hiç değilse mezarı olur" diyerek, oğlunun ölü ya da diri yerini bilenlere çağrıda bulundu. Anne Fatma Dikici (66) de "Artık sabrımız kalmadı" dedi.

Karşıyaka'da market işleten Osman Dikici, 2002 yılının haziran ayında evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldı. Bir daha da Osman Dikici'den haber alınamadı. Oğlunun bulunması için çalmadık kapı bırakmayan, bu uğurda tüm birikimini harcayan Kemal Dikici'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Aramalar sırasında çok sayıda asılsız ihbar yapıldı. Aradan geçen zamana rağmen İzmir polisinin zaman zaman yaptığı araştırmalardan da bir sonuç elde edilemedi.

Dikici'nin kaybolmasından sonra tek şüpheli, kayıp ihbarından 4 ay sonra yakalanan eski komiser yardımcısı Bülent U. oldu. 2002 yılında İzmir Barosu avukatlarından Fevzi Aker'e, içinde mermi bulunan mektup gönderip, telefonla tehdit ederek 200 bin dolar haraç istediği öne sürülen ve çevresinde 'Escobar' lakabıyla tanınan Bülent U., Dikici'yi kaçırdığı iddiasıyla Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Bülent U., 1 yıl sonra beraat etti. Bülent U. daha sonra ortadan kayboldu. Dosya ise başka şüpheli bulunmadığı için kapandı.

Kemal Dikici ve eşi ev kadını Fatma Dikici, oğullarının akıbetinin ortaya çıkması için 20 yıl boyunca girişimlerini sürdürdü.

'ARAÇ SESİ DUYUNCA BALKONA ÇIKIYORUM'

Oğlundan gelecek haberi beklediklerini belirten Kemal Dikici, " Asayiş Şube Müdürlüğü'nden özel ekip kuruldu. O ekip araştırıyor. Bize birkaç ay daha zaman vermemiz istendi. Olumlu ya da olumsuz dönüş yapacaklarmış. Özel ekipten ümitliyim, çalışıyorlar. Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ederim. Ben aradığım zaman 'Sen arama, biz seni bilgilendireceğiz' diyorlar. 20 yıldır çektiğimi Allah ile ben bilirim. Gece 01.00- 02.00'de kalkıyorum. Bir araç sesi duyunca balkona çıkıyorum. Burada her gün resmine bakıyorum. Denize düşen yılana sarılır. Belki yardımı olur diye hocaya bile gittim. Gerçekten çok zor" dedi.

Büyük üzüntü yaşayan Kemal Dikici, "En azından öldürülmüşse de yeri söylensin. Hiç değilse mezarı olur" diyerek, oğlunun ölü ya da diri yerini bilenlere çağrıda bulundu.

'SABRIMIZ KALMADI'

Gözü yaşlı anne Fatma Dikici de, "Oğlumdan 20 yıla yakın zamandır haber alamadık. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Kaçıran kişi biliyor akıbetini. Çocuğuma ne yaptı, ne etti söylesin. Ben eminim Bülent U. oğlumun yerini biliyor. Adalet yerini bulsun. Çok özledim evladımı. 20 yıldır gözüm kapıda, pencereden ayrılmıyor. Gözümde yaş kurudu. Sabrımız kalmadı" dedi.