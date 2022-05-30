20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti - Son Dakika
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20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti

30.05.2022 12:36

2001'de Kadıköy'de başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş ile ilgili davada karar verildi. Mahkeme, baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'a "beraat" kararı verdi.

Kadıköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın 20 yıl önce vahşice öldürülmesiyle ilgili davanın altıncı celsesi bugün görüldü. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada anne Handan Yılmazer, müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı.

"22 SENEDEN BERİ CEHENNEM HAYATI YAŞIYORUM"

Söz verilen Baba Nezih Çinkitaş, "Ben Allah diyorum diyecek başka sözüm yok. Şurada en masum insan benim. 5- 6 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Kendimi nasıl bir kumpasın içinde buldum anlamıyorum. Aradan 20 sene geçmiş kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. 20 senedir katil değildim şimdi mi oldum? Ben kara vicdanlı değilim. Bu hayatıma kadar adım gibi temiz bir hayat yaşadım. Ben sanık da değilim şüpheli de değilim. 22 seneden beri cehennem hayatı yaşıyorum. 60 yaşındayım başım hep dik gezdim. İfademin çelişkili olduğuna dair hiçbir şeyi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı

"MASUMUM"

Söz verilen Şehnaz Çinkitaş, "İfademin başından beri söylüyorum suçsuzum. 6- 5 ay boşuna yattım. Cezaevindeki arkadaşlarımla programları izliyorduk. Sen hiç böyle insan değilsin diyorlar. Halktan gelen tepkiler ise öz anneyi suçladı beni taktir etti. Bir üvey anne olarak kapını açmışsın dediler. Masumum tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

BERAAT ETTİLER

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Hande Çinkitaş'ın öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş'ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

Mahkeme, Kadıköy, Mevla, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti - Son Dakika


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