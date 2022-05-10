Son dakika haber: 20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: 20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü

10.05.2022 20:18
Son dakika haber: 20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü

Son dakika haberler: Isparta'da 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayet, zaman aşımına uğramasına 3 gün kala jandarma tarafından çözüldü.

Isparta'da 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayet, zaman aşımına uğramasına 3 gün kala jandarma tarafından çözüldü. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde yalnız yaşayan Urhan Daduklu (63), 28 Mayıs 2002 tarihinde bağ evinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Öldükten 7 gün sonra cesedi bulunan Daduklu'nun intihar ettiği değerlendirilerek dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Yalvaç Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin istihbarat çalışmalarında Daduklu'nun H.G. (47) ve N.K. (44) tarafından öldürüldüğü, olaya intihar süsü verildiği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri dosyanın zaman aşımına uğramasına 3 gün kala yapılan operasyonla H.G. ve N.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Son dakika haber: 20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü
Son dakika haber: 20 yıl önceki cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü

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Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı Isparta'da bir kişi tüfekle yaralandı

Jandarma, Isparta, İntihar, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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