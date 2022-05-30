20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı - Son Dakika
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20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı

30.05.2022 12:37

20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş ile ilgili davada karar verildi.

20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş ile ilgili davada karar verildi. Mahkeme, baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'a beraat kararı verdi.

Kadıköy'de 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın 20 yıl önce vahşice öldürülmesiyle ilgili davanın altıncı celsesi bugün görüldü. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada anne Handan Yılmazer, müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı.

"20 senedir katil değildim şimdi mi oldum"

Söz verilen Baba Nezih Çinkitaş, "Ben Allah diyorum diyecek başka sözüm yok. Şurada en masum insan benim. 5- 6 ay boşu boşuna ceza evinde yattım. Kendimi nasıl bir kumpasın içinde buldum anlamıyorum. Aradan 20 sene geçmiş kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. 20 senedir katil değildim şimdi mi oldum. Ben kara vicdanlı değilim. Bu hayatıma kadar adım gibi temiz bir hayat yaşadım. Ben sanık da değilim şüpheli de değilim. 22 seneden beri cehennem hayatı yaşıyorum. 60 yaşındayım başım hep dik gezdim. İfademin çelişkili olduğuna dair hiçbir şeyi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Masumum tahliyemi istiyorum"

Söz verilen Şehnaz Çinkitaş, "İfademin başından beri söylüyorum suçsuzum. 6-5 ay boşuna yattım. Cezaevindeki arkadaşlarımla programları izliyorduk. Sen hiç böyle insan değilsin diyorlar. Halktan gelen tepkiler ise öz anneyi suçladı beni taktir etti. Bir üvey anne olarak kapını açmışsın dediler. Masumum tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan beraatine karar verdi.

20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı
20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı
20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı
20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı

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20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT 20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 20 yıl sonra açılan Hande Çinkitaş davasında beraat kararı - Son Dakika


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