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20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika

20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı

13.10.2021 17:23

Şırnak'ta dedesiyle yaşayan Murat T. isimli şahıs, 20 yıl önce annesiyle yasak aşk yaşayan ve Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlik oldu. Katil zanlısı, İstanbul'a davet ettiği Kamuran Tün'ü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T. (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı T.'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi. Murat T.'ye 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi.

BABASI VE AMCASIYLA PLAN YAPTI

Daha sonra baba Hacı T. ve amca Selçuk T. ise Murat T.'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T., 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.

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Murat T., Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H.'den yardım istedi. Duygu H.'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Duygu H. sosyal medya üzerinden Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. İş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı.

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti! Annesinin yasak aşkını sokak ortasında bıçakladı

YOLDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat T. ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı. Bir süre sonra Murat T., yolda yürüyen Kamuran Tün'ü defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Tün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Tün, kurtarılamadı. Olayın ardından yaya olarak kaçan Murat T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti! Annesinin yasak aşkını sokak ortasında bıçakladı

4 SAAT SORGULANDI, HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Murat T., cinayeti kendisinin planladığını ve işlediğini söyledi. Polis ekiplerince yaklaşık 4 saat sorgulanan Murat T., tüm olanları itiraf etti. Bunun üzerine olayla ilgili kurulan özel ekip, Tekirdağ, Tuzla ve Maltepe'de operasyonlar düzenledi. Duygu H. Tekirdağ'da, Hacı T. Tuzla'da ve Selçuk T ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Duygu H. ile ölen Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluştukları anlardan fotoğraf ortaya çıktı.

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen töre cinayeti! Annesinin yasak aşkını sokak ortasında bıçakladı
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı

İstanbul, Selçuk, Şırnak, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı - Son Dakika


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