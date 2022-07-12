20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi - Son Dakika
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20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi

12.07.2022 12:17

Ekonomide 20 yıl sonra bir ilk yaşanarak dolar ile euro baş başa seviyesine geldi. Yurt içi piyasalarda dolar 17,39 TL, euro 17,41 TL seviyesine yükseldi.

Dolar ve euroda bugün sabah saatlerinde bir ilk yaşandı. Euro-dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelerek, 17.40 seviyelerinde eşitlendi.

PARİTEDE EN DÜŞÜK SEVİYE

Euro/dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 20 yıldan bu yana en düşük seviye kaydedildi.

STERLİN DE DOLAR KARŞISINDA KAYIP VERİYOR

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin, dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma da rol oynadı. Çin'de yeniden Covid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

TÜM GÖZLER 13 TEMMUZ'A ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Öte yandan piyasalar, 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı. ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak dolara talebi arttırdı. Ekonomistler, ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi görmesini tahmin ediyor.

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