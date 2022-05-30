20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT - Son Dakika
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20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT

30.05.2022 12:04

? KADIKÖY'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın davasını karara bağlayan mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

? KADIKÖY'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın davasını karara bağlayan mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada maktul Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savcı önceki celsede açıkladığı sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

"20 SENE GEÇMİŞ KIZIMIN KATİLİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Söz verilen sanık Nezih Çinkitaş, "Ben Allah diyorum diyecek başka sözüm yok. Şurada en masum insan benim. 5-6 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Kendimi nasıl bir kumpasın içinde buldum anlamıyorum. Aradan 20 sene geçmiş kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. 20 senedir katil değildim şimdi mi katil oldum? Ben kara vicdanlı değilim. Bu hayatıma kadar adım gibi temiz bir hayat yaşadım. Ben sanık da değilim şüpheli de değilim. 22 seneden beri cehennem hayatı yaşıyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanık Şehnaz Çinkitaş da üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat etmeyi talep etti.

SUÇU İŞLEDİKLERİ SABİT DEĞİL

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı "Canavarca hisle veya eziyet çektirme" suçunu işlediklerinin sabit olmamasını gerekçe göstererek sanıkların ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi. Mahkeme sanıklar hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini de kaldırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Hande Çinkitaş'ın öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş'ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT
20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT
20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT
20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT - Son Dakika


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