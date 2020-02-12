20 yıl sonra gelen bebek sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 yıl sonra gelen bebek sevinci - Son Dakika

20 yıl sonra gelen bebek sevinci

6 saat önce

Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki Nevin ve 46 yaşındaki Neşat Aliyazıcıoğlu, uzun tedavilerden sonra bebeklerini kucaklarına aldı.

Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki Nevin ve 46 yaşındaki Neşat Aliyazıcıoğlu, uzun tedavilerden sonra bebeklerini kucaklarına aldı.

Bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gören Aliyazıcıoğlu çifti 10 aşılama, 2 başarısız tüp bebek ve 2 gebelik kaybından sonra Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tıraş ile mutlu sona ulaştı.

Prof. Dr. Tıraş, doğumdan sonra yaptığı açıklamada, yumurta rezervi az olduğu için havuz yöntemi denen yumurta ve embriyo biriktirme yöntemi uygulandığını anlattı.

En sağlıklı embriyoyu yeni nesil genetik tarama ile seçtiklerini ifade eden Tıraş, "Rahimdeki adenomyozis denilen rahatsızlığa ait nodülleri çıkarttık, rahim içindeki yapışıklıkları açtık. Sonunda da Rüstem Ömer'e kavuştuk. Rüstem Ömer gebeliğin 39. haftasında 3 kilogram 700 gram, 50 santimetre olarak dünyaya geldi. Gayet sağlıklı bir bebek. Anne ve bebek ikisi de gayet sağlıklılar." diye konuştu.

Anne Nevin Aliyazıcıoğlu, "Anlatılacak gibi değil, çok duyguluyum. 20 sene üstüne Allah'ın izniyle doktorumun çabalarıyla bebeğimizi kucağımıza aldık. Allah'ım bütün olmayanlara da nasip etsin." dedi.

Baba Neşat Aliyazıcıoğlu da Allah'ın mucizesi bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Yakınları da aileyi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

20 yıl sonra gelen bebek sevinci

Acıbadem Üniversitesi, Trabzon, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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