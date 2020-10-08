20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler - Son Dakika

20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler

08.10.2020 11:14

20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler Yıllar önce evlenirken dış fotoğraf çekimi yaptıramayan Bilir çifti hayallerini gerçekleştirdi.

20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler

Yıllar önce evlenirken dış fotoğraf çekimi yaptıramayan Bilir çifti hayallerini gerçekleştirdi.

Makyajlarını yaptıran, kıyafetlerini giyen çift kamera karşısına geçti, bol bol fotoğraf çektirdi

ESKİŞEHİR - Yıllar önce evlenirken dış fotoğraf çekimi yaptıramayan Ercan Bilir ve Saadet Bilir çifti, 20 yıl aradan sonra hayallerini gerçekleştirerek adeta genç aşıklar gibi poz vererek mutluluklarını sergiledi.

Tam 20 sene önce evlenen Bilir Çifti, o yıllarda dış çekimin pek fazla yaygın olmaması sebebiyle, sadece stüdyoda fotoğraf çektirebildi. Evliliklerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra dış fotoğraf çekim yaptırmak isteyen çift, verdikleri pozlarla adeta gençlere taş çıkardı. Yeni evli gibi kameranın karşısına geçerek poz veren Ercan ve Saadet Bilir, bu güzel anlarını albümlerinde saklayarak hayallerini gerçekleştirdiler. Adeta yeniden evleniyormuş gibi makyajlarını yaptıran, kıyafetlerini giyen ve çekim için hazırlık yapan çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

"20 yıl sonra dış çekim yaptırıyoruz"

Çok mutlu olduklarını ifade eden Ercan Bilir, "2000 yılında evlendik. Milenyum çağı diyebiliriz. Biliyorsunuz o zaman dış mekan çekimi yoktu. Şimdi yeni yeni çıktı. O yüzden arkadaşlar da sağ olsun bize önderlik yaparak 20 yıl sonra dış fotoğraf çekim yaptırıyoruz. Biz de genciz. Bakmayın öyle olduğumuza. Ruhumuz çok genç. Herkes zamanını güzel yaşasın. Her şey zamanında güzel. Gün geçtikçe her şey değişiyor, ama zamanımızda olmayan şeyler bizi de kıskandırmıyor değil. Biz de o yüzden böyle bir şey yapalım dedik" dedi.

"Gençlere evliliklerindeki sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum"

Yıllar sonra yeni evliler gibi poz vererek dış çekim yaptıran Saadet Bilir ise, "Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 20 yılımızda böyle bir şey yapmak bizi çok mutlu etti. Gençlere evliliklerindeki sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler
20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler
20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler
20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler
20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler

Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 20 yıl sonra genç aşıklar gibi poz verdiler - Son Dakika

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