20 yıl sonra yeniden! Zeljko Obradovic, Partizan'a döndü
20.06.2021 10:00
Fenerbahçe Beko'yla dillere destan başarılar kazanan başantrenör Zeljko Obradovic'in Partizan'la 3 yıllık anlaşma imzaladığı iddia edildi. 20 yıllık aranın ardından Sırp ekibine geri dönen tecrübeli hocaya geniş bir bütçe verilmeyeceği belirtildi. Fenerbahçe'den sonra başka takım çalıştırmayan ve uzun zamandır parkelerden uzak olan Obradovic'in gelecek günlerde Partizan tarafından duyurulması bekleniyor.
Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, Sırbistan ekibi Partizan'a geri dönüyor. Sırp basının haberine göre; deneyimli antrenör 3 yıl boyunca Partizan'ı çalıştıracak.
ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERE GERİ DÖNDÜRECEK
Haberin detayında; Zeljko Obradovic'in basketbol oynadığı ve ilk başantrenörlük yaptığı Partizan ile tekrar basketbola geri döndüğü belirtildi. Zeljko Obradovic'in çok geniş bir bütçeyle çalışmayacağı da kaydedildi. Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve Sportif Direktör Zoran Savic'in Partizan'ı Obradovic ile birlikte eski ihtişamlı günlerine geri döndürmek için büyük bir operayon başlatacağı da belirtildi. Kurir Sport'tan Predrag Gajic'in imzaladığı habere göre; Obradovic ile el sıkışıldı ve önümüzdeki günlerde sadece sözleşmeyi imzalayarak formaliteyi tamamlayacak.
Son Dakika 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi 09:36 Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı 09:29 Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:16 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim