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20 yıl sonra yine sahnede

1 saat önce

Önceki gün Ayvalık Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşan Yücel, "Türkiye'de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit down yapmayı düşünüyorum.

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Önceki gün Ayvalık Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşan Yücel, " Türkiye'de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım" sözleriyle seyircisini güldürdü.
Türkiye, Ayvalık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42 
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