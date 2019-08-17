20 yıl sonra yine sahnede
1 saat önce
Önceki gün Ayvalık Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşan Yücel, "Türkiye'de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit down yapmayı düşünüyorum.
Önceki gün Ayvalık
Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşan Yücel, " Türkiye
'de stand-up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise sit down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım" sözleriyle seyircisini güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:42
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