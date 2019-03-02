Son Dakika Haberleri: '20 Yılda Yapamadınız Şimdi Mi Yapacaksınız'

'20 Yılda Yapamadınız Şimdi Mi Yapacaksınız'

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, rakibi Turgay Erdem'in 'yapacak çok işimiz var' söylemini eleştirerek, "Bu hiçbir şey yapmadık demektir" dedi.

'20 Yılda Yapamadınız Şimdi Mi Yapacaksınız', System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor, 31 Mart seçimleri için destek istiyor.

Ziyaretlerinde anlattığı projeleri büyük ilgi gören Şahin, seçmenden sandığa gitmesini istiyor. Vatandaşın sandığa gitmeden önce projeleri karşılaştırması gerektiğini vurgulayan Necati Şahin, "Biz Nilüfer'i bilimle yönetmeye talibiz. Nilüfer demek Bursa demektir. Bu güzel şehrin 50 yılını planlayacağız. Nilüfer, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine bizimle birlikte yürüyecek" dedi.

BECERİKSİZLİĞİN İTİRAFI

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem'e yönelik eleştirilerini sürdüren Şahin, "15 yıldır Nilüfer'de ikinci adam olarak görev yapıyorsun. 'Yapacak çok şeyimiz var' demek,20 yıldır pek çok şeyi yapmadık. Bize bir fırsat verirseniz, o düzenin devam etmesini sağlayacağız anlamına gelmez mi? Bu beceriksizliğin itirafıdır. Geziyoruz ve görüyoruz ki vatandaş artık laf değil icraat istiyor. Vatandaşlarımız mahallelerinde asfalt, park, spor alanı olmadığını söylüyorlar. Bütçesinin büyük bir kısmını reklama ayıran bir belediye, tabi ki asfalt yapmaz, park yapmaz, spor alanı yapmaz. 20 yıldır malum sloganla ilçeyi yönettiğini söyleyen ile onun yerine talip olan arkadaşın devri artık bitti. 'Bey'lik bitti şimdi çalışma vakti" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:04 Kaynak: Bültenler

Necati Şahin, AK Parti, belediye başkan adayı, Güncel
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