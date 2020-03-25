20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

11 dakika önce

Muş'ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı, System.String[]

Muş'ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.Y.'ye yönelik operasyon düzenledi. Yazın ahırda, kışın ise evinin gizli bölmesinde saklandığı ve yakalanmamak için gözetleme desteği aldığı öğrenilen Y.Y., jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmayla evinin gizli bölmesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:00 Kaynak: İHA

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