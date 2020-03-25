20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı - Son Dakika

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20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı
11 dakika önce
Muş'ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.
Muş'ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.Y.'ye yönelik operasyon düzenledi. Yazın ahırda, kışın ise evinin gizli bölmesinde saklandığı ve yakalanmamak için gözetleme desteği aldığı öğrenilen Y.Y., jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmayla evinin gizli bölmesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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