Son Dakika Haberleri: 20 Yıldır Belçika'da Yaşayan Jakupi Ailesine Sınır Dışı Kararı

20 Yıldır Belçika'da Yaşayan Jakupi Ailesine Sınır Dışı Kararı

1 saat önce

3 çocuğu ile Belçika'yı vatan edinen Jakupi, Mülteci ve Göç Bakanı Maggie de Block'a, ikamet hakkının yeniden verilmesi için acil çağrı yaptı.

20 Yıldır Belçika'da Yaşayan Jakupi Ailesine Sınır Dışı Kararı, System.String[]
3 çocuğu ile Belçika'yı vatan edinen Jakupi, Mülteci ve Göç Bakanı Maggie de Block'a, ikamet hakkının yeniden verilmesi için acil çağrı yaptı. Jakupi, "Hayatını burada kazandım burada bir gelecek için var gücümle çalıştım. 20 yılda belli bir düzen kurdum. Ev aldım, kredi çektim, vergilerimi düzenli ödedim. Bu zamandan sonra Makedonya'da mülteci konumuna düşerim" diyerek karara tepki gösterdi.

'EV ALIRKEN AKLINIZA GELMEDİ Mİ'

Belçikalı eşinden boşandıktan sonra çocukluk arkadaşıyla evlendiğini ve 5, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğunun da Schaarbeek'te doğduğunu belirten Kadri Jakupi, "Oturma hakkım 2010 yılında mahkemenin 'İlk evliliğin sahte olma ihtimali' kararıyla elimden alındı ve Belçika'yı terk etmemiz istendi. Ev alırken, kredi çekerken aklınıza gelmedi mi, şimdi niye. Böyle bir kararı hak etmiyoruz. Üstelik mahkeme kesin bir kararla sahte evlilik olduğuna dair bir kanıt gösteremedi. 20 yıl boyunca devlete vergimi, sosyal haklarımı ödememe rağmen tüm bu ödemelerim de boşa çıktı" sözleriyle Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block'tan yardım istedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:45 

Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika Basını, Beşiktaş'ın Porto Forması Giyen Chancel Mbemba'yı Transfer Ettiğini İddia Etti AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:32:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 Yıldır Belçika'da Yaşayan Jakupi Ailesine Sınır Dışı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]