20 yıldır engelli çocuklarına tek başına bakan anneye anlamlı ziyaret - Son Dakika

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 20 yıldır engelli çocuklarına tek başına bakan Emine Yeşilırmak'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Emine Yeşilırmak, iki engelli çocuğuna 20 yıldır tek başına bakıyor. 20 yıl önce eşini kaybeden Yeşilırmak, geçirdiği hastalıkla 12 yaşında yatağa bağımlı hale gelen 46 yaşındaki oğlu Hüseyin ve 17 yaşında yatağa bağımlı hale gelen 43 yaşındaki kızı Munise'ye göz bebeği gibi bakıyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Emine Yeşilırmak'ı evinde ziyaret etti. Başkan Poyraz, yaşlı kadının Anneler Günü'nü kutlayıp çocukları için kendisine iki hasta yatağı hediye etti.

Başkan Poyraz, "Anneler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası öncesinde Emine annemizi ziyaret edip, hayır duasını aldık. Anneler Günü'nü kutlayıp evlatları için kendisine iki hasta yatağı hediye ettik. Rabbim kendisinden razı olsun. Emine annemiz toplumumuza örnek bir hayat sürüyor. 20 yıldır evlatlarına göz bebeği gibi bakıyor. Rabbim ondan razı olsun" dedi.

Engelli iki çocuğuna bakan Emine Yeşilırmak, "herkesten Allah razı olsun. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İki engelli çocuğum var, 20 yıldır tek başıma bakıyorum. Ziyaretime geldiler, çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Mustafa Biçer/İHA)