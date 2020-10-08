20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor - Son Dakika

20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor

08.10.2020 09:18
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor, System.String[]

TOKAT'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli Sadık Özkara (77), 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan haberlerin kupürlerini biriktiriyor.

TOKAT'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli Sadık Özkara (77), 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan haberlerin kupürlerini biriktiriyor. Özkara, gazete kupürleri evinin 2'nci katında sergiliyor.

İlçe merkezinde yaşayan, 5 çocuk babası, 20 torun sahibi Sadık Özkara, 2000 yılında işçi olarak çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) emekli oldu. Emekli olduktan sonra hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gazetelerde çıkan önemli haberlerin kupürlerini biriktirmeye başladı. Özkara, 20 yıldır biriktirdiği kupürleri evinin ikinci katındaki odasında sergilemeye başladı.

'DOĞRU VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN BİRİKTİRİYORUM'Gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştirdiğini ifade eden Özkara "20 yıl önce gazete kupürlerini biriktirmeye başladım. Cumhurbaşkanımızı dürüst bildiğim için, doğruları söylediği ve güçlü olduğu için bu kupürleri biriktiriyorum. Görenler şaşırıyor, 'nereden topladın sen bunları' diyor. Ben de ekranlarda dünya lideri olarak söylüyorlar, kimsesizlerin sahibi, yetimlerin kanadı diyorum. Dünyanın öbür başında asker veya sivil bir hasta için uçak gönderiyor. 'Allah razı olsun başkanımızdan, devletimizden' diyorlar sonra unutup gidiyorlar. Kongrelerine de, mitinglerine de gitmek lazım. Nefes harcamak lazım ki güzel günler gelsin. Ben gazete kupürleri ile o anları ölümsüzleştiriyorum. Ben seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı, ailesi ile inançlı bir aileymiş temelden. Başımıza amir yaptığı için Allah'a ne kadar şükretsem az. Bizim Avrupalılar gibi birlik beraberliğimiz var mı? Allah bize de birlik beraberlik versin. Çember iyice daraldı, Türkiye'ye geliyor. Duamızla, birlik beraberliğimizle karşı duracağız" dedi.

Eşi Rabia Özkara ise, kocasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu yakından görmeyi çok istediğini söyledi.


20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor

Gazete, Emekli, Asker, Zile, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor - Son Dakika


Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor
Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu         
08:32
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu         
08:15
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu         
07:45
Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli         
07:22
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı         
23:10
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:28:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei