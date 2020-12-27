20 yıldır her gün yolunu gözleyen "sokak canlarını" besliyor - Son Dakika

20 yıldır her gün yolunu gözleyen "sokak canlarını" besliyor

27.12.2020 11:11
20 yıldır her gün yolunu gözleyen

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Saadet Yılmaz, 20 yıldır sokak sokak gezerek hayvanları besliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Saadet Yılmaz, 20 yıldır sokak sokak gezerek hayvanları besliyor.

Sokak hayvanları için evindeki ve çevresindekilerin verdiği artık yemeklerin yanı sıra mama da alan Yılmaz, gün içinde hazırladığı yiyecekleri dağıtmak için her gün akşam saatlerinde sokağa çıkıyor.

Kendisinin geldiğini gören hayvanların etrafını sardığı Yılmaz, yiyecekleri 9 ayrı yerde yolunu gözleyen sokak hayvanlarına veriyor.

Yılmaz, sokak hayvanlarından bazılarının sahiplendirilmesini sağlıyor, tedavi olması gerekenleri de tedavi ettiriyor.

Yılmaz, AA muhabirine, 21 yıldır Taşköprü'de yaşadığını, 20 yıldan bu yana da her gün saat 17.00 ile 17.30 arasında sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Sokak hayvanlarını beslemeyi bir gün bile ihmal etmediğini vurgulayan Yılmaz, "Eve kaçta varacağım hiç belli olmuyor. Saat 21.00-22.00'yi buluyor. Beslemeyi tek başıma yapıyorum ve bayağı mesai harcıyorum." dedi.

Her şeyi kendisinin hazırladığını aktaran Yılmaz, "Suyu, mamayı, her şeyi kendim hazırlayıp sokağa çıkıyorum. Maalesef daha uzak bir yere taşındım. Her gün Taşköprü'nün bir ucundan diğer ucuna kadar besleme yapıyorum. Bilen var, bilmeyen var, teşekkür eden var, etmeyen var." ifadesini kullandı.

Sokak hayvanlarını sahiplendirme de yaptığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sokakta bulduğum hasta hayvanları tedavi için kliniklere gönderiyorum. İnsanlardan sokak hayvanları için destek istiyorum. Duyarlı olmalarını istiyorum. Havalar soğuk, mevsim kış. Kapılarının önüne su koysunlar, artan yemeklerini çöpe atmak yerine kapının önüne koysunlar. Bir tane hayvan bile sebeplense yeter. Koyduğum su kaplarını atmasınlar, mamalarımı çalmasınlar, başka isteğim yok. Benim bu durumumu bilip destek için gönderilen mamaları dağ köylerindeki hayvanların beslenmesinde kullanıyorum. Yardım gelmediğinde, ilgilenemediğimde soğukta ölüyorlar. Ricam, kimse bu havada onları dışarı atmasın."

Sokak Hayvanları, Saadet Yılmaz, Kastamonu, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 20 yıldır her gün yolunu gözleyen 'sokak canlarını' besliyor - Son Dakika


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