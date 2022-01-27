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20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR - Son Dakika

20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR

27.01.2022 10:13

KONYA'nın Taşkent ilçesi Balcılar Köyü'nde yaşayan ve Toroslarda yaptığı tırmanışlarla 'Yalnız Dağcı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Kahrıman (47), yaklaşık 20 yıldır her kış mevsiminde yanına aldığı elmaları dağlardaki ağaç dallarına asarak kuşların beslenmesini sağlıyor.

KONYA'nın Taşkent ilçesi Balcılar Köyü'nde yaşayan ve Toroslarda yaptığı tırmanışlarla 'Yalnız Dağcı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Kahrıman (47), yaklaşık 20 yıldır her kış mevsiminde yanına aldığı elmaları dağlardaki ağaç dallarına asarak kuşların beslenmesini sağlıyor.

Konya'da inşaat ve fayans ustası Hasan Hüseyin Kahrıman, son günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Taşkent ilçesi Balcılar Köyü'ndeki dağlık alanlarda kuşların çok olduğu bölgelerdeki ağaç dallarına kendi elma bahçelerinden topladığı yaklaşık 70 kilo elmayı asarak, kuşları besliyor. Dağa yakın bir yerde elma bahçesi olan Kahrıman, kışı köyünde geçirdiğini, uzun yıllardır dağlarda tek başına gezdiği için 'Yalnız Dağcı' olarak adlandırıldığını söyledi.

AVCILIĞI BIRAKIP KUŞ DOSTU OLDU

Çok eskiden çocukluk yaşlarda avcılık yaptığından bahseden Kahrıman, "Dağda bir gün kalırken aşırı kar yağdı. Dışarı çıktığımda yüzlerce, belki binlerce kuşun kar üstüne yığılarak, birbirlerine dayanarak, açlık ve soğuktan öldüğünü gördüm. 14 yaşındaydım. Bu olay aklımdan hiç çıkmadı. 25 yaşlarında suya düşen bir yılanı kurtadıktan sonra hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu öğrendim. Ondan sonra avı bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Hayatın çok güzel, avcılığın çok kötü bir şey olduğunu o zaman anladım. Keşke insanlar bunu yapmasa. Neden, eskiden ben açtım, yiyecek ekmeği zor bulurduk ve biz o zaman yapardık avcılığı. Ama şimdi her şeyimiz var ve bunu yapmaya gerek duymuyorum" dedi.

20 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Yaklaşık 20 yıldır kış dönemi, bahçelerinde yetiştirdiği elmaları kuru ağaç dallarına astığını ve kuşların bu elmalarla beslendiğini belirten Kahrıman, "İnsanlar yem atıyor ama kar hızla üzerini kapatıyor. Bir çözüm üretmem gerektiğini düşündüm ve bazı ağaç dallarında eskiden kalma elmaları kuşların yediğini gördüm. Aklıma bu geldi. Kimsenin ulaşamayacağı ve kuşların özellikle çok olduğu yerlere gidip ağaçlara elmaları astım ve çeşit çeşit, benim bile hayatımda görmediğim kuşlar gelip elmaları yedi. 20 yıldır bunu yapıyorum ve çevremde de bu hızlı bir şekilde çoğaldı. Bütün insanlar elmaları takıyor çoluk çocuk, bundan mutlu oluyorum. Paylaşmayı insanlar çok öğrendi ve bundan da çok hoşnut oluyorlar" diye konuştu.

AĞAÇLARA 70 KİLO ELMA ASTI

Kahrıman, son günlerdeki aşırı kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köydeki ana su şebekelerinin donduğunu, birkaç gündür elektrik olmadığını da anlatarak, şunları söyledi:

"Önce köyde donan şebekeleri kurtardık. Köyün su problemini çözdükten sonra da dağa çıkıp, ağaç dallarına şu ana kadar 70 kilo civarında elma astım. Ayrıca dağda da bir elma bahçem var, o ağaçlardaki elmaları da bilinçli olarak toplamadım. Şu anda kuşlar gelip yiyorlar, izliyorum, gayet de güzeller."

KINALI KEKLİKLER İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Kahrıman, bulunduğu bölgedeki Toroslar'da ciddi sayıda kınalı kekliğin gece aniden bastıran kar yağışı nedeniyle çalılıklar içinde kalıp öldüklerini söyledi. Kınalı keklikleri kurtarmak için kayalıklara yakın yerlere yem attığını belirten Kahrıman, "Kayalık araziye kendini atan keklik kurtuluyor. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın halkı bilgilendirmesi lazım. İnsanlar araziye yem atıyor ama kar kapatıp gidiyor. Yol kenarlarına atıyorlar, bu kez de kaçak avcıların kurbanı oluyorlar veya araçlar çarpıp öldürüyor. Yaban hayvanları için yaşam alanlarında ve her türlü kar yağışına maruz kalmayan kayalık eğmelerine atmak yem atmak gerekir. Çalılıklar arasına kesinlikle yem atılmamalı, kış döneminde bu onların ölümüne neden olur" diye konuştu.

20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR
20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR
20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR

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Balcılar, Kınalı, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 YILDIR HER KIŞ AĞAÇ DALLARINA ASTIĞI ELMALARLA KUŞLARI BESLİYOR - Son Dakika
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