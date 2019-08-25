Son Dakika Haberleri: 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor
Son Dakika Genel Haber

20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor

1 saat önce

20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor Sivas'ta köy sakinlerinin Döndü bacısı, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyorSİVAS - Sivas'ta köy sakinlerinin Döndü bacısı, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor.

20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor

Sivas'ta köy sakinlerinin Döndü bacısı, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor

SİVAS - Sivas'ta köy sakinlerinin Döndü bacısı, 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşan Döndü Demiray, kocasından devraldığı değirmencilik mesleğini 20 yıldır sürdürüp gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Aynı zamanda hayvancılık yapan Demiray ailesinde 20 yıl önce iş yürü artınca evin reisi Fikri Demiray eşi Döndü Demiray'dan yardım istedi. Kocasından değirmencilik mesleğini öğrenen Demiray, işi ele aldı. Mesleğin inceliklerini öğrenen köylülerin Döndü bacısı o gün bu gündür değirmeni kendisi işletiyor. Kocasından öğrendiği mesleği ve değirmeni de ilerleyen yıllarda oğluna devretmeyi düşünüyor.

Döndü Demiray, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Eşim 20 yıl önce bu işi yapabileceğime inanarak bana devretti. O gün bugündür yapıyorum. İlk başlarda zorlanmıştım. Şimdi ise hiç zorlanmıyorum. Köy sakinlerimizin hepsi benim babam, abim, kardeşim, ablam ve evlatlarım gibi. Kocamdan öğrendiğim bu mesleği oğluma öğretin gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum." Dedi.

Altınyayla, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var Canlı yayında Cübbeli Ahmet ile İsmail Saymaz arasında gerginlik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 yıldır işlettiği değirmende köylünün buğdayını kırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]