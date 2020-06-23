20 yıldır kayan mahalleye sondaj - Son Dakika

20 yıldır kayan mahalleye sondaj

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde, 20 yıldır aralıklarla devam eden heyelanlar nedeniyle sondaj çalışması başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde, 20 yıldır aralıklarla devam eden heyelanlar nedeniyle sondaj çalışması başlatıldı.

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Yerin 200 metre altında, 6 farklı noktada devam eden sondaj ve zemin etüt faaliyetleri sonrası heyelana müdahale etmek için projelendirme yapılacak. Ordu kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi, son 20 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar nedeniyle kayıyor. 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise yüksek risk tespit edilen mahallede, cami de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Arazilerde yarıklar oluştu. 13 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun heyelan nedeniyle çökmesi sonrası, heyelanların önlenmesi için alınan önlemler hızlandırıldı.


20 yıllık sorun çözülecek


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından, mahallede sondaj çalışmalarının başlatıldığını söyledi. 20 yıldan bu yana süregelen bir mağduriyeti gidermek istediklerini belirten Başkan Güler, "Geçtiğimiz günlerde, yaşanan sorunun tespiti ve alınması gereken önlemlerle ilgili genel sekreterimiz mahallede incelemelerde bulunmuştu. Yaşanan mağduriyetle ilgili verdiği bilgi sonrası, burayla ilgili adımların bir önce atılması için talimat verdik. Ekiplerimiz şu anda sahada ve gerekli çalışmaları yürütüyorlar" dedi.


Tüm imkanlar seferber


Yaraların en kısa sürede sarılacağını vurgulayan Başkan Güler, "Topluca Mahallesi'nde heyelan olan 6 farklı noktada, yerin 200 metre derinliğinde sondaj çalışması yapıyoruz. Bir yandan da zemin etüt çalışmalarına devam ediyoruz. Her iki çalışmanın ardından, heyelana müdahale etmek için projelendirme aşamasına geçeceğiz. Burada yaşayan mahalle sakinlerimiz rahat olsun. Büyükşehir Belediyemiz tüm imkanlarıyla onların yanında. İnşallah bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - ORDU

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:17 Kaynak: İHA

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