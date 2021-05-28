20 YILDIR KÜS OLAN İKİ KARDEŞİ VALİ BARIŞTIRDI - Son Dakika

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, babalarından kalan arazinin paylaşımında anlaşmazlık yaşadıkları için 20 yıldır küs olan Fehmi (66) ve Kazım Yıldız (56) kardeşler ile ailelerini bir araya getirip barıştırdı.

İncesu köyü Hüyük yaylasında oturan Fehmi Yıldız ve kardeşi Kazım Yıldız, 20 yıl önce vefat eden babalarından miras kalan arazi nedeniyle küstü. Zaman zaman tartışma yaşayan kardeşler ve aileleri, ramazan ayında taşlı sopalı kavga etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu bu olayın ardından çarşamba günü, beraberindeki heyetle iki kardeşin yaşadığı yaylaya gitti. İki kardeş ve aile fertlerini bir araya getiren Vali Aydoğdu, 20 yıllık küslüğün sona ermesi için ilk etapta arazilerini karşılıklı olarak değiştirmelerini, ardından da yapılacak kadastro ölçümlerinden sonra paylaştırılması önerisinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonucu aileler, Vali Aydoğdu'nun teklifini kabul edip, barıştı.